Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении аварии

По факту смерти инспектора ДПС на месте оформления дорожно-транспортного происшествия в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело. Виновник аварии задержан.

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В Москве, на въезде в Гагаринский туннель Третьего транспортного кольца погиб сотрудник ГИБДД. В момент аварии полицейские оформляли произошедшее на этом месте ДТП — заполняли бланки протокола, находясь в патрульной машине. В этот момент в их автомобиль врезался внедорожник. В результате удара один из инспекторов погиб на месте, по факту чего Главным следственным управлением СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Водитель, управляя автомобилем марки Lexus, следовал по проезжей части Третьего транспортного кольца внутренней стороны, где при въезде в Гагаринский туннель нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на стоящий служебный автомобиль ДПС с находящимися в салоне инспекторами. В результате столкновения одному из сотрудников были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в Следственном комитете.

О состоянии второго инспектора не сообщается. Водитель Лексуса был задержан и на допросе признал свою вину. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении аварии

Фото: АГН «Москва»

Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении аварии
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