Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении аварии

Вот это реакция: полицейский спасается от фуры На опубликованном в Сети видео инспектор ДПС едва успел нырнуть в сугроб, чтобы не быть сбитым тяжелым грузовиком, который занесло во время резкого торможения. Много или мало мы тратим на бензин — опрос «За рулем» В России выросли не только цены на новые автомобили, но и на топливо. Повышение цен в начале 2019 года во многом связано с увеличением НДС (с 1 января). При этом в одних регионах цена топлива выросла больше, а в других меньше. Но действительно ли мы так много тратим на топливо? Смотря с чем сравнивать! Размеры Туссана, ценник Креты: Chery представила новый Tiggo 7 Китайская марка Chery объявила сегодня о старте продаж своей абсолютной новинки — переднеприводного кроссовера Tiggo 7 по цене от 999 900 рублей.