Автомобилисты со стажем продолжают подшучивать над новичками, как в свое время шутили и над ними.

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В Сети появилось видео с девушкой, попавшей в комическую ситуацию из-за своей доверчивости. Судя по всему, ее молодой человек как-то обмолвился, что ей нужно поменять прокладку между рулем и сиденьем, так как именно по этой причине в автомобиле загорается одна из контрольных ламп. Запомнив совет, девушка направилась прямиком в сервис, чтобы там ей устранили найденную мужчиной неисправность.

Посмеявшись, мастера сервиса рассказали девушке, что это за прокладка такая, и объяснили, что подобным «ремонтом» они не занимаются. С этим новым знанием героиня видеоролика и отправилась домой.

К счастью для молодого человека, автоледи оказалась с юмором и от души посмеялась над своей наивностью. Судя по удивлению мужчины, он не ожидал, что его подруга воспримет явно шуточный совет всерьез.

Посмеяться над другими курьезами можно здесь.

Фото, видео: YouTube