Впрочем, все только выглядит страшно, спойлер — мужчина отделался лишь синяками.

Утро, впереди прекрасный денек, довольный мужчина с чашечкой кофе в руке, позвякивая ключами, направляется к своему пикапу… и бах — поскальзывается и, спиной пересчитав ступеньки, жестко приземляется на пятую точку.

Автор видео сообщает, что он не ожидал, что ступеньки к утру настолько обледенеют. Кофейная чашка взлетела в воздух и разбилась, а ключи отлетели. Но никаких существенных травм мужчина не получил, только синяки и ссадины. Просто, как говорится, денек с утра не задался!

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Видео: YouTube