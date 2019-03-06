Утро, впереди прекрасный денек, довольный мужчина с чашечкой кофе в руке, позвякивая ключами, направляется к своему пикапу… и бах — поскальзывается и, спиной пересчитав ступеньки, жестко приземляется на пятую точку.
Автор видео сообщает, что он не ожидал, что ступеньки к утру настолько обледенеют. Кофейная чашка взлетела в воздух и разбилась, а ключи отлетели. Но никаких существенных травм мужчина не получил, только синяки и ссадины. Просто, как говорится, денек с утра не задался!
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Видео: YouTube
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