Боец Емельяненко попал в ДТП в пьяном виде. Арестован и оштрафован

Число спортсменов, решивших сесть за руль автомобиля подшофе, пополнилось бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

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Очередной вопиющий случай на дороге с участием российского спорстмена произошел в Краснодаре. Там боец смешанного стиля Александр Емельяненко устроил настоящий переполох.

Первого марта на золотистом Мерседесе он совершил небольшое ДТП с места свершения которого скрылся. Сотрудникам ГИБДД удалось найти и остановить автомобиль. По их словам он заблокировал двери, матерился и оскорблял сотрудников полиции. По словам представителей Госавтоинспекции от него исходил стойкий запах алкоголя. После перебранки с инспекторами он закрыл боковое стекло автомобиля и решил уехать от остановившего его экипажа по тротуару. Но вскоре его задержали.

Уже на следующий день мировой суд приговорил спортсмена к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Защита Емельяненко подала апелляцию, но Ставропольский краевой суд оставил ее без удовлетворения.

В конце прошлой недели Емельяненко вновь предстал перед судом. На этот раз, за отказ пройти медосвидетельствование, его лишили водительских прав на полтора года и дали штраф в размере 30 тыс. руб. В суде Емельяненко вел себя вызывающе и утверждал, что не отказывался проходить медосвидетельствование, но судья был непреклонен. Защита уже заявила о том, что подаст апелляцию и на это решение суда.

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Фото: Александр Погожев/ТАСС