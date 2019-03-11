Кабриолет с автографом Путина продали за 20 тысяч евро

Автомобиль участвовал в свадебной церемонии главы МИД Австрии, которую посетил президент России.

Летом прошлого года глава МИД Австрии Карин Кнасайль сыграла свадьбу. В числе приглашенных гостей был и президент России Владимир Путин.

Одной из «инсталляций» на церемонии был старый VW Beetle в кузове кабриолет. Российский лидер оставил на нем автограф. Как выяснилось автомобиль не принадлежит чете Кнасайль, а был предоставлен организаторами свадьбы.

Позднее автомобиль выставили на благотворительный аукцион в рамках традиционного телемарафона «Свет в темноте». Покупатель, пожелавший остаться неназванным, отдал за машину с автографом российского лидера 20 тыс. евро. Это был самый крупный взнос в рамках телемарафона.

По словам Карин Кнасайль все средства, вырученные в ходе благотворительной акции были переданы небольшому центру в австрийском Швехате. Об этом она заявила в интервью газете «КоммерсантЪ». В центре занимаются иппотерапией для детей, которые перенесли тяжелые физические или психологические травмы.

Суть иппотерапии заключается в занятиях с лошадьми, как лечебной верховой ездой, так и просто близким общением ребенка с животным.

Владимиру Путину не превыкать оставлять автографы на автомобилях. Например, он расписался на юбилейном 2-миллионном грузовике КАМАЗ-6522, который завод выпустил к своему юбилею.

А еще раньше он оставил свою подпись на первом Hyundai Solaris, сошедшим с конвейера завода корейской компании в Санкт-Петербурге.

Кстати, судьба обоих этих автомобилей неизвестна.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС