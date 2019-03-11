В Москве в третий раз прошла выставка автомотогоночной индустрии Motorsport Expo.

В минувшие выходные московский «Экспоцентр» на Красной Пресне стал центром притяжения фанатов автогонок и профессионалов индустрии.

На выставочных стендах была представлена гоночная техника самых разных серий: от болида Формулы-1 и российского спортпрототипа BR1 до КАМАЗА, принимающего участие в легендарном «Дакаре», и машин для трофи-рейдов.

Отдельного внимания заслуживали эксклюзивные спорткары от Konig Motor Club и дорогие суперкары, машина из российской дрифт-серии RDS и ретроавтомобили.

Посетители выставки смогли пообщаться и получить автографы Анастасии Нифонтовой, которая произвела настоящую сенсацию на последнем «Дакаре», пилотов дрифт-серии RDS GP Ильи Федоров и Екатерины Набойченко, а также пилотами командами SMP Racjng (Виктор Шайтар, Денис Булатов, Алексей Басов и Ирина Сидоркова). Основатели команды «ГАЗ Рейд Спорт» рассказали посетителям о двух событиях начала года: рейде Africa Eco Race и бахе «Северный лес», в которых принимала участие команда.

В рамках выставки был проведен благотворительный аукцион «Мир гонок», в котором выставлялись уникальные лоты от российских топ-команд. Все вырученные деньги будут направлены на помощь больным детям.

В рамках Motorsport Expo прошел конкурс красоты Grid Girl ELF. Представители серий и пилотов выбрали победительницу, которая уже в этом году станет украшением одной из гоночных серий.

Помимо экспонатов посетители могли стать зрителями сразу нескольких соревнований, которые прошли прямо в выставочном павильоне. Это гонки на радиоуправляемых внедорожниках, дрифтовых машинках и дронах.

По словам организаторов мероприятия, Motorsport Expo нацелена на развитие технических видов спорта в нашей стране и привлекает внимание как крупных производителей и гоночных команд, так и тех, кто только начинает путь в гоночной индустрии, будь это начинающий спортсмен или будущий фанат гонок.

Фото: Motorsport Expo