Прощаемся с зимой: 6-минутное смешное видео про пробуксовку

Почти шесть минут ушло у двоих автомобилистов, чтобы сдвинуть с места буксующий автомобиль.

Происходит действие где-то в Висконсине (штат в США), а снимает происходящее на телефон сосед из дома напротив, которому очень смешно, при этом у него не возникает даже мысли помочь бедолагам.

Резина у буксующего автомобиля, по всей видимости, не по сезону, поэтому она никак не желает сцепляться с дорогой. Через две минуты тщетных попыток в ход пошел «толкач» — другой автомобиль (что очень странно!), но и тут попытки оказались тщетными, теперь уже срываются в пробуксовку ведущие колеса у обеих машин. Лишь на шестой минуте с помощью двоих рослых парней удается высвободить автомобиль из ледового плена.

Со стороны все это выглядит довольно забавно. Понятно, что эти люди небольшие специалисты, но про стандартные приемы борьбы с гололедом явно где-то слышали. Ну а сколько минут ушло бы у вас, будь вы в такой же ситуации?

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Видео: YouTube