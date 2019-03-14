Маршрутка столкнулась с грузовиком. Есть серьезно раненые

Авария произошла в Сергиево-Посадском районе Московской области.

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ДТП случилось утром на 168-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо). Водитель маршрутного автобуса Peugeot в районе поселка Лоза совершил попутное столкновение с двумя грузовыми автомобилями.

В результате аварии пострадали 10 человек, из них трое серьезно ранены. Все они направлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС, розлива топлива и возгорания не произошло. К ликвидации последствий ДТП было привлечено семь единиц техники (одна МЧС) и 19 сотрудников оперативных служб, из них от МЧС 3 человека. Движение на месте аварии затруднено.

Фото: МЧС по Московской области

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