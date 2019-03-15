Смелая операция ДПС: у вас шуруповерт без документов!

Сотрудники ГИБДД поймали опасного преступника: у него при себе был шуруповерт и инструменты без документов. Следователи разберутся.

Материалы по теме Спасаясь от погони, чиновники выкинули на дорогу 300 000 рублей

В Сети появилось видео, на котором инспекторы ДПС, устроившие досмотры автомобилей, едущих в обоих направлениях, обнаружили в багажнике одного из них опасный груз и тут же приняли все необходимые меры, чтобы обезопасить общество.

В присутствии понятых был составлен и подписан протокол с описью обнаруженных предметов: шуруповерта и инструментов, на которые у хозяина автомобиля не оказалось документов. Пользуясь методом дедукции, полицейские тут же поняли, что перед ними краденные вещи.

Сам же вор, судя по всему, не испытывает чувства стыда и всячески издевается над стражами порядка, несмотря на то, что он уже без пяти минут как арестант. Он нагло врет, что документы на инструмент лежат у него дома, что это не ворованные вещи, и бравирует якобы знанием закона, что он не обязан возить с собой документы.

Но никакая ирония со стороны пойманного с поличным вора, ни сарказм, ни издевки не смогли вывести сотрудников ДПС из состояния профессионального равновесия, хотя видно, что в душе они возмущены до предела. Они наверняка много раз видели, как вор, который должен сидеть в тюрьме, на суде, наняв, как обычно, лощеных адвокатов, получает оправдательный приговор и снова начинает грабить жителей страны. Увы, деньги решают всё. Но все нужно делать по закону. То есть передать дело и записи по нему следователю, к которому инспекторы и направляют наглого водителя.

Особенно возмущает та лесть или сарказм, с которой злоумышленник выкрикивает последнюю фразу: «Не зря хлеб граждан едите!». Это напоминает поведение героя Георгия Вицина в фильме «Кавказская пленница», когда он лестью хотел подкупить суд: «Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире!», — кричал он и аплодировал. Поздно! Пришло время отвечать за свои грехи.

Посмеяться над другими нелепыми историями из жизни автомобилистов можно здесь.

Фото, видео: YouTube