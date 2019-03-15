Tesla показала «дешевый» кроссовер. Ждем его в России

Илон Маск лично представил Model Y, которая станет самым доступным SUV в линейке производителя электромобилей.

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Несмотря на убытки Теслы инвесторы продолжают верить в компанию и не в последнюю очередь благодаря харизме Илона Маска. Производство и продажи электромобилей марки растет благодаря появлению в линейке относительно доступной Model 3. Теперь же настал черед недорогого электрического кроссовера.

Маск лично презентовал новую модель. Сама церемония больше походила на презентацию нового смартфона: Маск ходил по сцене, пускался в пространные рассуждения, а публика встречала каждое его высказывание восторженными криками.

Telsa Model Y разработали в рекордные для компании сроки. Изначально Маск хотел, чтобы модель базировалась на собственной платформе, но затем от этой идеи отказался: база у Model Y общая с Model 3.

Собственно сама презентация ограничилась тем, что новинку выкатили на затемненную сцену. На этом презентация закончилась, а всем желающим предложили сделать предзаказ. Интересно, сможет ли Model Y побить рекорд Model 3, ведь на ту за несколько месяцев оставили около полумиллиона предзаказов, причем клиенты оставляли компании депозит, фактически кредитуя ее под нулевой процент.

Model Y больше похожа на хэтчбек, нежели на кроссовер: у нее небольшой дорожной просвет, компактные размеры и купеобразный силуэт. В отличие от Tesla Model X задние двери здесь обычные. Оформление передней части пересекается с другими моделями компании, но простым копированием Model 3 в компании не ограничились.

Несмотря на компактные размеры салон машины рассчитан на семерых пассажиров, правда на «багажных» сиденьях вряд ли поместится кто-то кроме малолетних детей или карликов. Передняя часть салона полностью повторяет Model 3: здесь такой же минимализм, а управление всеми функциями осуществляется через большой горизонтально-ориентированный экран. Заявленный объем грузового отсека — впечатляющие 1900 литров. Вероятнее всего в Тесле считали его со сложенными сиденьями двух задних рядов.

Маск говорит о том, что при создании Tesla Model Y в компании поставили на первое место безопасность и, что Тесле вновь удалось создать лучший SUV в мире. У машины низкий центр тяжести за счет размещенных в полу батарей, что должно обеспечить хорошую управляемость.

У машины будет четыре версии: Standard, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance. Собственно, уже из названий понятно, что три из четырех вариантов будут моноприводными. Базовая версия имеет запас хода в 368 километров (230 миль) а до 60 миль/час (96 км/ч) разгоняется за 5,9 секунды, максимальная скорость равна 192 км/ч (120 миль/час). Не выдающиеся показатели, зато и ее цена оказалась ниже предполагаемой: 39 тысяч долларов, то есть всего на четыре тысячи долларов дороже базовой Model 3. Версия Standard поступит в продажу весной 2021 года. А вот три остальные варианта Маск обещает передать первым заказчикам уже осенью следующего года.

В версии Long Range до 96 км/ч кроссовер разгоняется за 5,5 секунды, максимальная скорость увеличена до 208 км/ч (130 миль/час), а его запас хода составляет уже 480 километров (300 миль): сопоставимо с другими электромобилями, которые появятся примерно в одно время с Model Y. Такая машина в США будет стоить 47 тыс. долларов.

Версия Dual Motor AWD, как и следует из названия, оснащена двумя электромоторами. До 96 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 секунды, его запас хода равен 448 км (280 миль), а максимальная скорость составляет 216 км/ч (135 миль/час). В Tesla оценили этот вариант в 51 тыс. долларов.

Наконец на вершине гаммы будет находиться версия Perfomance. До 96 км/ч Model Y в таком варианте разгоняется всего за 3,5 секунды, максималка равна 240 км/ч, запас хода такой же, что и у предыдущей версии — 280 миль. Машина обойдется в 60 тыс. долларов.

Все версии получат фирменную систему Autopilot, позволяющую передать электронике управление автомобилем на скоростных шоссе, где кроссовер самостоятельно будет не только поддерживать расстояние до впереди идущего автомобиля, но и сможет перестраиваться.

Из опций Маск отметил только панорамную крышу, которая доступна и на Model 3, но наверняка список будет гораздо шире: диски разного дизайна, особые цвета кузова и т.д.

Естественно, в начале Tesla удовлетворит спрос на домашнем для себя рынке. С которого, кстати, первые Model Y могут попасть и в Россию. Правда, пока сама компания торговать у нас своими электромобилями не планирует, так что продажи будут осуществлять «серые» дилеры.

Можно прикинуть и цены. За Tesla Model 3 Long Range в России просят 5,7 миллиона рублей. Кроссовер Tesla Model Y в аналогичной версии, таким образом, обойдется в 6,3–6,5 миллиона рублей. Tesla Model 3 Perfomance у нас стоит около 6,6 миллионов рублей, а кроссовер, скорее всего, будет стоить не меньше 7,5 миллионов рублей. Так что для российского рынка новый электромобиль станет очередной нишевой моделью, которая будет продаваться в количестве нескольких штук в год.

Для сравнения: единственный официально продающийся у нас электромобиль, кроссовер Jaguar I-Pace стоит от 6 246 000 до 7 210 000 рублей без учета дополнительных опций. Причем все версии 400-сильного электромобиля имеют полный привод.

Фото: Youtube / Tesla