Продажа автомобиля закончилась разбойным нападением и ДТП

«Покупатели» напали на девушку и угнали продаваемый ею BMW, запихнув незадачливую продавщицу в багажник. В итоге автомобиль был разбит под списание.

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Молодая девушка в возрасте 25 лет решила продать свой автомобиль марки BMW и разместила объявление об этом на одной из торговых площадок в интернете. Через некоторое время покупатель нашелся и назначил ей встречу на Лосевской улице.

Осматривать автомобиль пришли двое молодых человек, тогда как девушка, по своей наивности, явилась одна. Едва они сели в машину, чтобы совершить пробную поездку, как мужчины набросились на владелицу, ударили ее и запихнули в багажник.

Через некоторое время преступники вынесли ее из автомобиля, а сами, завладев транспортным средством, которое оценивалось в 450 тыс. рублей, скрылись. В результате побоев девушка получила ряд травм и была госпитализирована.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых за рулем похищенного автомобиля на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе после совершения ДТП, второго подозреваемого — на Симферопольском бульваре. Ими оказались приезжие в возрасте 22 и 23 лет», — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

После ДТП, совершенного угонщиком, автомобиль восстановлению не подлежит. Против мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Сами бандиты заключены под стражу.

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Фото, видео: УИиОС ГУ МВД России по Москве