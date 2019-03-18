Mazda на беговой дорожке: прикольный фитнес-тест

Некоторые автолюбители настолько тщательно следят за своими «питомцами», что даже выгуливают их на беговой дорожке.

Умельцы купили пару подержанных беговых дорожек и сварили их вместе. Зачем? У ребят получился динамометрический стенд. Но делали они его только ради того, чтобы порадовать нас с вами прикольной затеей.

Вопрос, выдержат ли беговые дорожки езду автомобиля на третьей передаче? Дело в том, что такие беговые дорожки рассчитаны на работу на скоростях до 20 км/ч. Что случится, если лента превысит эту скорость? Хороший вопрос, и у нас есть все шансы получить на него ответ, ничем не рискуя и не платя ни копейки. Сломаются ли дорожки под весом машины или порвутся их ленты? А может от трения все вспыхнет?

Чтобы автомобиль оставался на месте, то есть на беговых дорожках, его пришлось привязать к дереву несколькими тросами. Но после первой попытки сместились беговые дорожки. Тогда испытатели закрепили, как могли, и их.

На скоростях до 96 км/ч все было нормально, но потом… Впрочем, спойлеры — зло: смотрите все сами.

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Фото, видео: YouTube