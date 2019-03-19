Это шоссе нужно лишь для того, чтобы власти обратили внимание на отсутствие дорожной инфраструктуры.

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Построивший один метр автомагистрали румынский бизнесмен Стефан Мандачи объяснил, что устал от невыполненных обещаний, данных правительством за последние 30 лет. Они много раз утверждали, что улучшат дорожную инфраструктуру, но так этого и не сделали. Поэтому мужчина вложил 4,5 тыс. евро (328 тыс. рублей) собственных денег в строительство одного метра шоссе.

«Мы — самый бедный регион Европы. И я хочу, чтобы здесь, в моем регионе, были автомагистрали. Здесь, в Сучаве, в моем городе!» — приводит Euronews слова Стефана.

Протяженность сети автомобильных дорог Румынии составляет всего 805 километров. При этом строительство дорог в стране идет очень медленными темпами: власти обещали, что к концу 2019 года будут готовы еще 118 километров трасс.

Не дожидаясь конца года, Мандачи решил действовать и призывает поддержать его кампанию «Румыния хочет автострад!». Новое движение набирает популярность.

«Мы неоднократно обращались за финансированием строительства объектов инфраструктуры, но его было недостаточно, поэтому нам пришлось справляться самостоятельно. Мы получили финансирование для 5,2 км дороги, а для осуществления остальных наших проектов мы будем использовать местный бюджет», — заявил мэр Сучава Некулаи Мирон на церемонии открытия одного метра шоссе.

На съемке с места открытия видно, как много людей пришло буквально в голое поле, поперек которого лежит тот самый метр асфальта с короткими отбойниками по бокам.

По данным Европейской комиссии, Румыния возглавляет рейтинг стран Европейского союза с самым большим количеством дорожно-транспортных происшествий на душу населения. Только в 2017 году на дорогах страны погибло более 1900 человек. Эксперты утверждают, что это связано именно с отсутствием современной транспортной инфраструктуры.

Качество дорог ухудшается и в России. Об этом говорит выросшее в три раза количество жалоб на них.

Но бороться со смертностью на наших дорогах планируется при помощи камер и штрафов.

Фото, видео: YouTube