Наши дороги все хуже? Количество жалоб выросло в 3 раза

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В ГИБДД троекратный рост числа жалоб на качество покрытия и не только объяснили желанием российских автомобилистов ездить по безопасным дорогам.
«По количеству жалоб, которые приходят в наше подразделение, мы видим троекратное увеличение. То есть заинтересованность людей в участии в процессе контроля очевидна. Мы, как пользователи автомобильных дорог, понимаем, что все хотят ездить по безопасным, неразбитым дорогам, и на это направлена огромнейшая программа — национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Отношение граждан к этому процессу для нас очень важно», — заявил в эфире «Милицейской волны» заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
Как сообщил Понарьин, люди жалуются не только на ямы, но и на прочие недостатки, включая отсутствие освещения. К сожалению высокопоставленного сотрудника ГИБДД, ГАИ имеет ограниченное законодательством влияние на те структуры, которые отвечают за качество дорог.
«Все проверки, которые мы намечаем дорожным организациям, планируются заранее. К 1 сентября они согласуются с прокуратурой, и в следующем плановом периоде [мы] имеем право планово войти в эти предприятия, чтобы ознакомиться с их деятельностью», — рассказал Олег Понарьин.
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Фото: Denys Nevozhai on Unsplash
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