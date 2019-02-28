Ситуация на российских дорогах «по-прежнему остается сложной», отметил глава государства на расширенной коллегии МВД.

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Каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек, такую печальную статистику привел Владимир Путин сегодня на коллегии Министерства внутренних дел. Определенные улучшения есть, но ситуация остается сложной, и делать с этим что-то надо.

«Необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений, предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав», — считает глава государства.



Кроме того, нужно сокращать аварийность на пассажирских перевозках. Меры, конечно, принимаются: число погибших в ДТП по вине водителей автобусов сократилось на 17%, и это хороший результат. Но в целом количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый год подряд, и глава государства поручил принять дополнительные меры для улучшения ситуации.

Согласно статистике ГИБДД, в 2018 году произошло 168 099 аварий, в которых пострадали люди, что всего на 0,8% меньше, чем годом ранее.

В качестве одной из мер по усилению безопасности на дорогах некоторые депутаты предлагают запретить пользоваться каршерингом водителям моложе 25 лет.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС