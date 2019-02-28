Путин: требования к выдаче прав должны быть строже, а камер на дорогах — больше

Ситуация на российских дорогах «по-прежнему остается сложной», отметил глава государства на расширенной коллегии МВД.

Материалы по теме
Путин подталкивает бизнес инвестировать в рынок газомоторного топлива

Каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек, такую печальную статистику привел Владимир Путин сегодня на коллегии Министерства внутренних дел. Определенные улучшения есть, но ситуация остается сложной, и делать с этим что-то надо.

«Необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений, предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав», — считает глава государства.

Кроме того, нужно сокращать аварийность на пассажирских перевозках. Меры, конечно, принимаются: число погибших в ДТП по вине водителей автобусов сократилось на 17%, и это хороший результат. Но в целом количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый год подряд, и глава государства поручил принять дополнительные меры для улучшения ситуации.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые