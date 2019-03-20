Подрезал на свою голову: драка водителей. С битой!

Видео инцидента сначала появилось в группе «Настоящий Воронеж» соцсети ВКонтакте.
Человек, поделившийся сюжетом, пишет:
«…в последние годы мы стали слишком злые и в большинстве случаев разучились решать проблемы мирным путем. Уважаемые люди.... Будьте добрее, а если не получается — то лучше побейте обычного плюшевого медведя».
Да уж, выяснение отношений между воронежскими автомобилистами мирным никак не назовешь! Началось все как обычно — кто-то кого-то подрезал, тот, кого обидели, не выдержал и устроил погоню за обидчиком. А у первого в машине «случайно» оказалась бита.
Причем бившихся за «правду» водителей не смущало, что рядом детская площадка и там могут появиться дети…
Если бы не вмешательство прохожих, которым удалось разнять водителей, глупая потасовка могла бы перерасти в членовредительство. К счастью, все обошлось и, как позже выяснилось, заявления об инциденте в полицию не поступали.
Понятно, что на дворе весна и кроме пробуждения природы происходит еще и обострение всяких процессов. Но особенно водителям хочется напомнить: раз уж сели за руль, будьте сдержаннее, ведь у вас в руках средство повышенной опасности.
Какие чудесные слова произнес однажды Кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно!». Как жалко, что мы начинаем забывать старые добрые мультики.
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