За тонировку начали арестовывать

Повторное задержание двух автомобилей за тонировку привело к тому, что их владельцев арестовали.

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Двое саратовских автомобилистов оказались за решеткой, суд признал их виновными по статье 19.3, ч. 1 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Мужчины в возрасте 26 и 36 лет, управлявшие автомобилями ВАЗ-21130 и Lada Priora, пишет издание «Версия Саратов», были остановлены работниками ГИБДД на Новоастраханском шоссе Саратова из-за слишком сильной тонировки лобового и передних боковых стекол их машин.

Во время проверки выяснилось, что за данное нарушение, то есть тонировку, не соответствующую нормам светопропускаемости, водителей уже привлекали к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.5, ч. 3, прим. 1 КоАП РФ.

Повторное нарушение привело к тому, что в отношении мужчин был составлен протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции по статье ст. 19.3, ч. 1 КоАП РФ, так как оба они до сих пор не выполнили требование полицейских снять тонировку.

Финалом истории стал 5-суточный арест водителей, к которому их приговорил суд.

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Фото: Владимир Смирнов/ИТАР-ТАСС