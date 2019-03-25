8 тонн рыбных отходов вывалил грузовик у здания правительства

Оказалось, что это не демарш, а случайность. Власти Петропавловска-Камчатского погрозили пальцем.

Камера видеорегистратора зафиксировала рыбьи головы и внутренности, вываленные прямо у здания правительства края. Люди задумались, что это — безалаберность или акция протеста? Рыба-то гниет с головы! Уж очень уж место этой стихийной свалки оказалось неожиданным — дорога вдоль здания правительства края.

Однако вскоре инспекторы ГИБДД через систему видеонаблюдения определили и задержали нарушителя. Водитель грузовика пояснил, что вез отходы с рыбоперерабатывающего завода на утилизацию и во время движения не заметил, как у грузовика отошел борт и мусор посыпался на дорогу.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин был возмущен инцидентом и поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства Камчатского края разобраться, почему это отходы перевозят через исторический центр. Он наказал профильным ведомствам навести порядок в организации перевозки грузов по городу. Этот случай лишь выявил недоработку местных властей, высыпаться же могло что угодно, например уголь при перевозке из порта и так далее.

Руководство компании, чей водитель допустил нарушения, уже организовало уборку дорожного полотна. Окончательно дорогу привели в порядок дорожные службы города. Юридическому лицу за сброс мусора и отходов (в том числе рыбных) на дорогу грозит теперь административный штраф до 150 тысяч рублей.

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Видео: YouTube