Камеры начали фиксировать разговоры по телефону за рулем

Подходящую видеотехнику уже тестируют в Австралии. Работает она приблизительно так же, как камеры контроля скорости, но установлена несколько иначе.

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Использование телефона во время вождения сегодня одна из самых больших проблем на дорогах. Самое печальное, что все знают, как это опасно и что делать этого нельзя, но болтающих или «сидящих» в соцсетях водителей становится все больше. В Австралии решили бороться с этой напастью с помощью подходящей техники. Уже с начала года в Сиднее тестируют две камеры, которые «заглядывают» в машины и определяют, использует ли водитель мобильный телефон. Новая система с использованием искусственного интеллекта работает в любое время и при любых погодных условиях. Фотографию нарушителя она отправляет в центр обработки информации, точно так же, как камера контроля скорости.

Устройства похожи на камеры контроля скорости, но установлены не на опорах, а на виадуках (сооружениях мостового типа), то есть гораздо выше. Благодаря этому они «видят» через лобовое стекло, что делает водитель. Между прочим, адвокаты страны уже готовятся к валу судебных исков от людей, которые будут недовольны нарушением конфиденциальности. Предчувствуя это, австралийские власти до апреля пока лишь проводят испытания и штрафы не выписывают. А дальше будут решать, как провести это законодательно.

Фото с камеры, обнаруживающей использование телефона во время вождения. Фото: правительство штата Новый Южный Уэльс.

В Австралии действует штраф в размере 337 австралийских долларов (239 долларов США) плюс 5 штрафных балла за то, что телефон находится в руке водителя. Допускается использование комплекта громкой связи при условии, что телефон прикреплен к держателю, который не загораживает дорогу или находится на панели приборов.