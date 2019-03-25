Появился рейтинг стран по длине автодорог. Мы в пятерке

Следует отметить, что в статистике учитывается лишь общая длина сети дорог, а не их качество. Данные довольно приблизительные, основаны, как говорится в Википедии, на сведениях справочника ЦРУ по странам мира и уточненные самим ресурсом, но общее представление они все же дают. Правда, некоторые позиции рейтинга до сих пор проходят проверку.
Информация сформирована из данных официальных статистических органов соответствующих стран. В отдельной колонке указана длина скоростных автомагистралей, понятно, что покрытие на них лучше, но поскольку само понятие качества дорог очень разнится в зависимости от страны, то данные тут тоже весьма усредненные. Отдельно указан год оценки данных по каждой стране.
Согласно этому рейтингу, самыми протяженными дорогами могут похвастать Соединенные Штаты Америки — 6 733 024 км, из которых 108 394 км — скоростные автомагистрали. В пятерку стран с самыми протяженными дорогами также попала Индия — 5 603 293, но вот с автомагистралями здесь похуже — всего 1581 км. На третьей строчке Китай — 4 859 500 км, в этой стране самый высокий показатель протяженности скоростных дорог — 142 500 км. В Бразилии всего дорог 1 751 868 км, из которых скоростных 11 000 км. Правда, свежих данных по стране нет, только за 2013 год. Пятерку стран с самыми протяженными дорогами замыкает Россия — 507 750 км, скоростных из них — 2050 км.
По количеству скоростных магистралей хороший показатель у Испании — 17 109 км при общей протяженности сети 683 175 км. Чуть меньше скоростных трасс в Канаде — 17 000 км при общей протяженности 1 042 300 км.
Самые коротенькая сеть дорог в островном государстве Тувалу — всего 8 км, сколько из них скоростных — неизвестно, такие данные в рейтинге не приводятся. Из тех стран, по которым собраны данные, самая короткая сеть скоростных магистралей в Грузии — 145 км при общей протяженности дорог 20 424 км.
В целом же протяженность дорог в мире составляет 64 285 009 км.
Топ-10 стран по длине автомобильных дорог
|
№ Страна
|
Дороги (км)
|
Скоростные автомагистрали (км)
|
Год
|
Мир
|
64 285 009
|
н/д
|
2013
|
1 США
|
6 733 024
|
108 394
|
2017
|
2 Индия
|
5 603 293
|
1581
|
2017
|
3 Китай
|
4 859 500
|
142 500
|
2018
|
4 Бразилия
|
1 751 868
|
11 000
|
2013
|
5 Россия
|
1 507 750
|
2050
|
2017/2018
|
6 Япония
|
1 218 772
|
10021
|
2015
|
7 Франция
|
1 050 613
|
11 882
|
2015
|
8 Канада
|
1 042 300
|
17 000
|
2011
|
9 Австралия
|
823 217
|
3132
|
2013
|
10 ЮАР
|
750 014
|
1400
|
2014
(по материалам Википедии)
- В России качество дорог вызывает у автомобилистов все больше вопросов, а число жалоб на плохое содержание улично-дорожной сети увеличивается.
- В 2018 году более миллиона граждан нашей страны пожаловались на «убитые» дороги.
Фото: Unsplash
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