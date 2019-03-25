Появился рейтинг стран по длине автодорог. Мы в пятерке

В этом исследовании страны расположены по протяженности их автодорожной системы, включающей автомобильные дороги с твердым покрытием и оформленные грунтовые дороги.

Материалы по теме Построено самое короткое в мире шоссе — всего 1 метр

Следует отметить, что в статистике учитывается лишь общая длина сети дорог, а не их качество. Данные довольно приблизительные, основаны, как говорится в Википедии, на сведениях справочника ЦРУ по странам мира и уточненные самим ресурсом, но общее представление они все же дают. Правда, некоторые позиции рейтинга до сих пор проходят проверку.

Информация сформирована из данных официальных статистических органов соответствующих стран. В отдельной колонке указана длина скоростных автомагистралей, понятно, что покрытие на них лучше, но поскольку само понятие качества дорог очень разнится в зависимости от страны, то данные тут тоже весьма усредненные. Отдельно указан год оценки данных по каждой стране.

Согласно этому рейтингу, самыми протяженными дорогами могут похвастать Соединенные Штаты Америки — 6 733 024 км, из которых 108 394 км — скоростные автомагистрали. В пятерку стран с самыми протяженными дорогами также попала Индия — 5 603 293, но вот с автомагистралями здесь похуже — всего 1581 км. На третьей строчке Китай — 4 859 500 км, в этой стране самый высокий показатель протяженности скоростных дорог — 142 500 км. В Бразилии всего дорог 1 751 868 км, из которых скоростных 11 000 км. Правда, свежих данных по стране нет, только за 2013 год. Пятерку стран с самыми протяженными дорогами замыкает Россия — 507 750 км, скоростных из них — 2050 км.

По количеству скоростных магистралей хороший показатель у Испании — 17 109 км при общей протяженности сети 683 175 км. Чуть меньше скоростных трасс в Канаде — 17 000 км при общей протяженности 1 042 300 км.

Самые коротенькая сеть дорог в островном государстве Тувалу — всего 8 км, сколько из них скоростных — неизвестно, такие данные в рейтинге не приводятся. Из тех стран, по которым собраны данные, самая короткая сеть скоростных магистралей в Грузии — 145 км при общей протяженности дорог 20 424 км.

В целом же протяженность дорог в мире составляет 64 285 009 км.

Топ-10 стран по длине автомобильных дорог

№ Страна Дороги (км) Скоростные автомагистрали (км) Год Мир 64 285 009 н/д 2013 1 США 6 733 024 108 394 2017 2 Индия 5 603 293 1581 2017 3 Китай 4 859 500 142 500 2018 4 Бразилия 1 751 868 11 000 2013 5 Россия 1 507 750 2050 2017/2018 6 Япония 1 218 772 10021 2015 7 Франция 1 050 613 11 882 2015 8 Канада 1 042 300 17 000 2011 9 Австралия 823 217 3132 2013 10 ЮАР 750 014 1400 2014

(по материалам Википедии)



В России качество дорог вызывает у автомобилистов все больше вопросов, а число жалоб на плохое содержание улично-дорожной сети увеличивается.

В 2018 году более миллиона граждан нашей страны пожаловались на «убитые» дороги.



Фото: Unsplash