Появился рейтинг стран по длине автодорог. Мы в пятерке

В этом исследовании страны расположены по протяженности их автодорожной системы, включающей автомобильные дороги с твердым покрытием и оформленные грунтовые дороги.

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Следует отметить, что в статистике учитывается лишь общая длина сети дорог, а не их качество. Данные довольно приблизительные, основаны, как говорится в Википедии, на сведениях справочника ЦРУ по странам мира и уточненные самим ресурсом, но общее представление они все же дают. Правда, некоторые позиции рейтинга до сих пор проходят проверку.

Информация сформирована из данных официальных статистических органов соответствующих стран. В отдельной колонке указана длина скоростных автомагистралей, понятно, что покрытие на них лучше, но поскольку само понятие качества дорог очень разнится в зависимости от страны, то данные тут тоже весьма усредненные. Отдельно указан год оценки данных по каждой стране.

Согласно этому рейтингу, самыми протяженными дорогами могут похвастать Соединенные Штаты Америки — 6 733 024 км, из которых 108 394 км — скоростные автомагистрали. В пятерку стран с самыми протяженными дорогами также попала Индия — 5 603 293, но вот с автомагистралями здесь похуже — всего 1581 км. На третьей строчке Китай — 4 859 500 км, в этой стране самый высокий показатель протяженности скоростных дорог — 142 500 км. В Бразилии всего дорог 1 751 868 км, из которых скоростных 11 000 км. Правда, свежих данных по стране нет, только за 2013 год. Пятерку стран с самыми протяженными дорогами замыкает Россия — 507 750 км, скоростных из них — 2050 км.

По количеству скоростных магистралей хороший показатель у Испании — 17 109 км при общей протяженности сети 683 175 км. Чуть меньше скоростных трасс в Канаде — 17 000 км при общей протяженности 1 042 300 км.

Самые коротенькая сеть дорог в островном государстве Тувалу — всего 8 км, сколько из них скоростных — неизвестно, такие данные в рейтинге не приводятся. Из тех стран, по которым собраны данные, самая короткая сеть скоростных магистралей в Грузии — 145 км при общей протяженности дорог 20 424 км.

В целом же протяженность дорог в мире составляет 64 285 009 км.

Топ-10 стран по длине автомобильных дорог

№  Страна

Дороги (км)

Скоростные автомагистрали (км)

Год

Мир

64 285 009

н/д

2013

1 США

6 733 024

108 394

2017

2 Индия

5 603 293

1581

2017

3 Китай

4 859 500

142 500

2018

4 Бразилия

1 751 868

11 000

2013

5 Россия

1 507 750

2050

2017/2018

6 Япония

1 218 772

10021

2015

7 Франция

1 050 613

11 882

2015

8 Канада

1 042 300

17 000

2011

9 Австралия

823 217

3132

2013

10 ЮАР

750 014

1400

2014

(по материалам Википедии)

Фото: Unsplash

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