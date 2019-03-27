Toyota в очередной раз провела национальный конкурс детского рисунка, посвященный автомобильному будущему.

Как всем известно, устами младенца глаголет истина. Дети более открыты и раскованы в восприятии будущего, потому Toyota уже пятый раз подряд проводит среди маленьких художников конкурс «Автомобиль будущего», в котором принимают участие юные художники из России и Белоруссии.

В этом году в конкурсе приняло участие более шести тысяч детей. Предварительный отбор осуществляло жюри, состоящее из преподавателей кафедры «Дизайн транспортных средств» МГХПА им. С.Г. Строганова. Призеров же конкурса определило экспертное жюри, в которое вошли знаменитые «звездные мамы»: Ляйсан Утяшева, Анастасия Нифонтова и Ольга Раскина, а также профессионалы в области дизайна и мультипликации. Компанию им составили участница «Дакара» Анастасия Нифонтова, виндсерфер из мирового топ-5 Ольга Раскина, знаменитый промдизайнер Владимир Пирожков (он десять лет работал в Toyota), а также профессор кафедры «Дизайн транспортных средств „Строгановки“ Игорь Олейников.

«Я был дизайнером в компании Тойота целых 10 лет. И это очень интересно — рисовать автомобили, на которых люди потом ездят. Я вам советую рисовать не только машины, но любые средства, на которых мы будем передвигаться в будущем. То, чего ещё не существует, чтобы потом Тойота могла создать это», — заявил Владимир Пирожков.

Призы традиционно вручались в нескольких номинациях. Помимо трех призовых мест юные художники получили специальные награды за лучшие работы в номинациях «Защита окружающей среды» и «Президентский приз». Всего было вручено 18 наград. Работы победителей отправлены в Японию для участия в отборе в финал международного конкурса «Автомобиль мечты».

Победителями конкурса «Автомобиль мечты 2019» стали:

Категория «до 7 лет» Категория «8–11 лет» Категория «12–15 лет» 1 место Алиса Кушнир, Волосово: Музыкальная машина отличного настроения Анна Фагина, Нижний Новгород: Везделетоплавоход «Хамелеоша» Ольга Михеева, Оренбург: PixelCar 2 место Андрей Дмитриев, Нижний Новгород: Тойота Дерево знаков Елизавета Шпанбергер, Барнаул: Экороб Елизавета Вашугина, Москва: Автомобиль ЭКОвертикаль 3 место Анна Горбачева, Одинцово: Машина времени года Николай Поляков, Тольятти: Машина вдохновения Виктория Бредихина, Курган: Автомобиль «Музыкальная радуга» Президентский приз Анна Сафронова, Сургут: Экомобиль «Бабочка» Анна Тулякова, Нижний Новгород: Культуромобиль Григорий Поляков, Тольятти: Автомобиль климатогенератор Приз зрительских симпатий Ксения Харитонова, Шатура: Котомобиль Кира Литвинова, Оренбург: Автомобиль «Радуга» Ясмина Кимпаева, Москва: Кара-Кум Защита окружающей среды Иван Нежнев, Ясногорск: Пылесосомобиль Василиса Никитина, Анжеро-Судженск: Чистомир Полина Королькова, Санкт-Петербург: Подводный автомобиль Toyota

Фото: Toyota