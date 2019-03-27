«Автомобиль мечты» — таким его видят дети

Toyota в очередной раз провела национальный конкурс детского рисунка, посвященный автомобильному будущему.

Как всем известно, устами младенца глаголет истина. Дети более открыты и раскованы в восприятии будущего, потому Toyota уже пятый раз подряд проводит среди маленьких художников конкурс «Автомобиль будущего», в котором принимают участие юные художники из России и Белоруссии.

В этом году в конкурсе приняло участие более шести тысяч детей. Предварительный отбор осуществляло жюри, состоящее из преподавателей кафедры «Дизайн транспортных средств» МГХПА им. С.Г. Строганова. Призеров же конкурса определило экспертное жюри, в которое вошли знаменитые «звездные мамы»: Ляйсан Утяшева, Анастасия Нифонтова и Ольга Раскина, а также профессионалы в области дизайна и мультипликации. Компанию им составили участница «Дакара» Анастасия Нифонтова, виндсерфер из мирового топ-5 Ольга Раскина, знаменитый промдизайнер Владимир Пирожков (он десять лет работал в Toyota), а также профессор кафедры «Дизайн транспортных средств „Строгановки“ Игорь Олейников.

«Я был дизайнером в компании Тойота целых 10 лет. И это очень интересно — рисовать автомобили, на которых люди потом ездят. Я вам советую рисовать не только машины, но любые средства, на которых мы будем передвигаться в будущем. То, чего ещё не существует, чтобы потом Тойота могла создать это», — заявил Владимир Пирожков.

Призы традиционно вручались в нескольких номинациях. Помимо трех призовых мест юные художники получили специальные награды за лучшие работы в номинациях «Защита окружающей среды» и «Президентский приз». Всего было вручено 18 наград. Работы победителей отправлены в Японию для участия в отборе в финал международного конкурса «Автомобиль мечты».

Победителями конкурса «Автомобиль мечты 2019» стали:

Категория «до 7 лет»

Категория «8–11 лет»

Категория «12–15 лет»

1 место

Алиса Кушнир,

Волосово:

Музыкальная машина отличного настроения

Анна Фагина,

Нижний Новгород:

Везделетоплавоход «Хамелеоша»

Ольга Михеева,

Оренбург:

PixelCar

2 место

Андрей Дмитриев,

Нижний Новгород:

Тойота Дерево знаков

Елизавета Шпанбергер,

Барнаул:

Экороб

Елизавета Вашугина,

Москва:

Автомобиль ЭКОвертикаль

3 место

Анна Горбачева,

Одинцово:

Машина времени года

Николай Поляков,

Тольятти:

Машина вдохновения

Виктория Бредихина,

Курган:

Автомобиль «Музыкальная радуга»

Президентский приз

Анна Сафронова,

Сургут:

Экомобиль «Бабочка»

Анна Тулякова,

Нижний Новгород:

Культуромобиль

Григорий Поляков,

Тольятти:

Автомобиль климатогенератор

Приз зрительских симпатий

Ксения Харитонова,

Шатура:

Котомобиль

Кира Литвинова,

Оренбург:

Автомобиль «Радуга»

Ясмина Кимпаева,

Москва:

Кара-Кум

Защита окружающей среды

Иван Нежнев,

Ясногорск:

Пылесосомобиль

Василиса Никитина,

Анжеро-Судженск:

Чистомир

Полина Королькова,

Санкт-Петербург:

Подводный автомобиль Toyota

«Автомобиль мечты» — таким его видят дети

Фото: Toyota

«Автомобиль мечты» — таким его видят дети
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