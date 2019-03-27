Как всем известно, устами младенца глаголет истина. Дети более открыты и раскованы в восприятии будущего, потому Toyota уже пятый раз подряд проводит среди маленьких художников конкурс «Автомобиль будущего», в котором принимают участие юные художники из России и Белоруссии.
В этом году в конкурсе приняло участие более шести тысяч детей. Предварительный отбор осуществляло жюри, состоящее из преподавателей кафедры «Дизайн транспортных средств» МГХПА им. С.Г. Строганова. Призеров же конкурса определило экспертное жюри, в которое вошли знаменитые «звездные мамы»: Ляйсан Утяшева, Анастасия Нифонтова и Ольга Раскина, а также профессионалы в области дизайна и мультипликации. Компанию им составили участница «Дакара» Анастасия Нифонтова, виндсерфер из мирового топ-5 Ольга Раскина, знаменитый промдизайнер Владимир Пирожков (он десять лет работал в Toyota), а также профессор кафедры «Дизайн транспортных средств „Строгановки“ Игорь Олейников.
«Я был дизайнером в компании Тойота целых 10 лет. И это очень интересно — рисовать автомобили, на которых люди потом ездят. Я вам советую рисовать не только машины, но любые средства, на которых мы будем передвигаться в будущем. То, чего ещё не существует, чтобы потом Тойота могла создать это», — заявил Владимир Пирожков.
Призы традиционно вручались в нескольких номинациях. Помимо трех призовых мест юные художники получили специальные награды за лучшие работы в номинациях «Защита окружающей среды» и «Президентский приз». Всего было вручено 18 наград. Работы победителей отправлены в Японию для участия в отборе в финал международного конкурса «Автомобиль мечты».
Победителями конкурса «Автомобиль мечты 2019» стали:
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Категория «до 7 лет»
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Категория «8–11 лет»
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Категория «12–15 лет»
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1 место
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Алиса Кушнир,
Волосово:
Музыкальная машина отличного настроения
|
Анна Фагина,
Нижний Новгород:
Везделетоплавоход «Хамелеоша»
|
Ольга Михеева,
Оренбург:
PixelCar
|
2 место
|
Андрей Дмитриев,
Нижний Новгород:
Тойота Дерево знаков
|
Елизавета Шпанбергер,
Барнаул:
Экороб
|
Елизавета Вашугина,
Москва:
Автомобиль ЭКОвертикаль
|
3 место
|
Анна Горбачева,
Одинцово:
Машина времени года
|
Николай Поляков,
Тольятти:
Машина вдохновения
|
Виктория Бредихина,
Курган:
Автомобиль «Музыкальная радуга»
|
Президентский приз
|
Анна Сафронова,
Сургут:
Экомобиль «Бабочка»
|
Анна Тулякова,
Нижний Новгород:
Культуромобиль
|
Григорий Поляков,
Тольятти:
Автомобиль климатогенератор
|
Приз зрительских симпатий
|
Ксения Харитонова,
Шатура:
Котомобиль
|
Кира Литвинова,
Оренбург:
Автомобиль «Радуга»
|
Ясмина Кимпаева,
Москва:
Кара-Кум
|
Защита окружающей среды
|
Иван Нежнев,
Ясногорск:
Пылесосомобиль
|
Василиса Никитина,
Анжеро-Судженск:
Чистомир
|
Полина Королькова,
Санкт-Петербург:
Подводный автомобиль Toyota
Фото: Toyota
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