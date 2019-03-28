Сюрприз: Tesla продает больше, чем Mercedes-Benz и BMW

В феврале самым продаваемым премиальным среднеразмерным седаном в Европе стала Tesla Model 3, обогнавший своих немецких конкурентов.

Материалы по теме Tesla показала «дешевый» кроссовер. Ждем его в России

Первый полный месяц продаж Tesla Model 3 в Европе вывел автомобиль на первое место сразу в нескольких сегментах: он стал самым продаваемым электромобилем и самым популярным премиальным седаном среднего класса.

Доля электромобилей в европейских продажах невелика — всего 1,9%. Но их объем увеличился в феврале на 92% — до 20 000 проданных экземпляров. Они пользуются популярностью на рынках Норвегии (+40%), Нидерландов (+7%) и Германии (+81%).

Такой рост можно объяснить появлением новых моделей и, прежде всего, Tesla Model 3. Автомобиль, вышедший на европейский рынок в январе, за первый свой полный месяц продаж на европейском рынке стал самым продаваемым электромобилем. Модель обошла прежних фаворитов европейцев Nissan Leaf и Renault Zoe, несмотря на то, что она дороже.

Примечательно, что большая часть автомобилей Model 3 была куплена частниками. Это достаточно нетипично для электромобилей, которые покупают, в основном, компании.

Но более примечательно то, что в феврале Tesla Model 3 поставила еще один рекорд, став самым продаваемым премиальным седаном среднего класса в Европе, опередив при этом такие прежде популярные модели, как Mercedes-Benz C-класса, Audi A4 и BMW 3-й серии.

Скоро в модельном ряду Tesla появится компактный кроссовер, который должен прийтись по душе и европейцам, и российским автомобилистам.

Руководство Tesla озаботилось снижением стоимости своих автомобилей. У них это получается.

Фото: Tesla