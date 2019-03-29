В «рубашке» родился: чудесное спасение от летящего МАЗа

Массовая авария произошла на 247-м км автодороги М-2 «Крым», в Плавске. Группа подростков переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному возле местной автостанции. Их остановились пропустить два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Неожиданно на пешеходный переход вылетел потерявший управление МАЗ с полуприцепом. Люди начали разбегаться кто куда, один из подростков не успел сориентироваться, и его по касательной задел грузовик.
В региональной ГИБДД сообщили, что 37-летний водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на 13-летнего подростка. Юноша, правда, отделался легким испугом, ему даже не потребовалась госпитализация. В аварии никто не пострадал.
Видео прислал на тульский городской портал MySlo владелец автомобиля с видеорегистратором.
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Видео: YouTube
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