В «рубашке» родился: чудесное спасение от летящего МАЗа

Потерявший управление грузовик въехал в группу подростков, переходивших дорогу.

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Массовая авария произошла на 247-м км автодороги М-2 «Крым», в Плавске. Группа подростков переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному возле местной автостанции. Их остановились пропустить два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль. Неожиданно на пешеходный переход вылетел потерявший управление МАЗ с полуприцепом. Люди начали разбегаться кто куда, один из подростков не успел сориентироваться, и его по касательной задел грузовик.

В региональной ГИБДД сообщили, что 37-летний водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на 13-летнего подростка. Юноша, правда, отделался легким испугом, ему даже не потребовалась госпитализация. В аварии никто не пострадал.

Видео прислал на тульский городской портал MySlo владелец автомобиля с видеорегистратором.

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Видео: YouTube