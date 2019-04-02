Видео с девушкой, имитирующей голосом автомобильную сигнализацию, за несколько дней набрало более 7 млн просмотров. У нее уже появились подражатели!

Множество людей по всему миру загружают видео, на которых имитируют звук автомобильной сирены. Начало этому сумасшествию положила 22-летняя Пейтон Гибсон из Юты (США), открывшая в себе, как она сама говорит, «секретный талант». Голосом она впечатляюще имитирует сирену. Техника вроде бы проста: нужно кричать и при этом ритмично постукивать ребром ладони по горлу, пишет The Sun. Но никому еще не удалось достичь такого сходства, как хозяйке «секретного таланта».

Последователи упорно тренируются и отмечают, что чем дальше, тем больше звук становится похож на «оригинал». Сама же Пейтон призналась изданию The Sun Online, что совершенствуется давно, а научила ее звуку автомобильной сигнализации подруга, когда ей было 15 лет. Недавно в групповом чате с друзьями они рассуждали о необычных умениях, и девушка рассказала, что может сымитировать сигнал тревоги. Тем понравилось, и они посоветовали рассказать об этом в Твиттере, и вот — 7 млн просмотров и тысячи подражателей! Это ли не успех?

Друзья девушки шутят, что талант очень нужный, потому что если кто-то попытается ее похитить, у нее на этот случай есть «встроенная противоугонка».

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Видео: YouTube