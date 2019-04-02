Шесть человек пострадали из-за выезда на встречку

В Магаданской области микроавтобус столкнулся с тяжелым грузовиком.

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Сегодня утром в Хасынском районе Магаданской области произошла авария, в которой пострадали шесть человек. Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с тяжелым грузовиком Volvo на 49-м км автодороги Палатка — Кулу — Нексикан.

Приехавшие на место аварии работники ГИБДД выяснили, что причиной лобового столкновения стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения. Чем был вызван данный маневр, пока неизвестно.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Фото: depositphotos.com

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