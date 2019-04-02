Шесть человек пострадали из-за выезда на встречку

Поворот не туда: что мне за это будет? Даже простые ситуации на дороге порой ставят в тупик водителей. Взять, к примеру, маневрирование на пересечении с улицей с односторонним движением. Тут сам черт ногу свернет! Но ЗР знает правильный ответ. Куда прятать очки в машине: простой и полезный совет Читатель «За рулем» нашел для футляра с оптикой, которая у водителя всегда должна быть под рукой, нестандартное и удачное решение. Новый штраф: почему он непродуманный и несправедливый В Москве начали наказывать водителей за то, что они задержались на вафельной разметке. Говорят, это панацея от заторов. Так ли это, выяснил эксперт.