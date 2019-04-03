Женщина-водитель устроила стрельбу на дороге

Произошло это на Волжском бульваре в Москве. Водитель чудом остался жив, пуля прошла рядом с головой.

По словам пострадавшего водителя Александра, женщина на старенькой Мазде несколько раз его подрезала, а затем открыла стрельбу по пикапу. На кадрах оперативного задержания заметно, что это немолодая дама в шляпке-таблетке и ехала она не одна, на пассажирском сиденье — такая же довольно пожилая женщина.

Мужчина на пикапе не растерялся и стал преследовать хулиганку, при этом звоня в полицию. Самое интересное, что пока женщину разыскивали, она позвонила Александру на мобильный и стала просить ее не преследовать. Откуда у нее его номер телефона — тоже вопрос.

Преследование продолжалось около 10 километров, задержать подозреваемую удалось неподалеку от Таганской площади, сообщает телеканал Москва 24.

Полиция выясняет, из какого оружия велась стрельба, и если оно было огнестрельным, то хулиганке грозит уголовное преследование.

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Видео: YouTube