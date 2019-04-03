Бренд как инструмент давления: у ГАЗа хотят отобрать торговую марку Победа

Досрочно прекратить правовую охрану знака из-за неиспользования требует компания «Хартунг». Возможно, мотив тут несколько иной, чем публично декларируется.

Материалы по теме Самое передовое решение инженеров Победы ГАЗ-М20

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ООО «Хартунг» к ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля Победа вследствие его неиспользования. Заявление подано 25 марта, предварительное заседание назначено на 22 апреля, стало известно «Коммерсанту».

Интересно, что компания «Хартунг» аффилирована с семьей депутата Госдумы Валерия Гартунга. В самой компании иск объясняют намерением выпускать на своем заводе в Челябинске продукцию под маркой «Победа»: прицепы и полуприцепы, колесную продукцию, запчасти и автокомпоненты. Зачем компании именно этот бренд? Оказывается, бизнесменам нравится, что он вызывает теплые ассоциации.

Однако знакомый с ситуацией источник объясняет это более прозаической причиной: у сторон возник конфликт вокруг поставок на завод «Урал» (принадлежит «Группе ГАЗ») компонентов «Хартунга», и иск является своеобразным инструментом давления.

В «Группе ГАЗ» будут отстаивать свои права в суде. Пресс-служба предприятия отмечает, что бренд неотъемлемо связан с ГАЗом и его наследием, стал легендарным именно как автомобильный бренд. Группа его бережно хранит для новых разработок. Выпускать под ним автокомпоненты просто нелепо и немыслимо.

Юристы поясняют, что суд, теоретически, может удовлетворить заявление истца, если тот докажет заинтересованность в товарном знаке, а правообладатель не сможет подтвердить использование в последние три года. Но вероятность того, что заявитель после оспаривания знака сможет легко зарегистрировать его на свое имя, невелика.

Из этого материала вы узнаете про малоизвестные серийные автомобили СССР.

За долгую историю автомобилестроения кануло в небытие множество марок. Кроме Победы ГАЗу принадлежит еще и бренд Волга, исчезновение которого многие воспринимают еще более болезненно.



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС