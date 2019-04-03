Бренд как инструмент давления: у ГАЗа хотят отобрать торговую марку Победа

Досрочно прекратить правовую охрану знака из-за неиспользования требует компания «Хартунг». Возможно, мотив тут несколько иной, чем публично декларируется.

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Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ООО «Хартунг» к ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля Победа вследствие его неиспользования. Заявление подано 25 марта, предварительное заседание назначено на 22 апреля, стало известно «Коммерсанту».

Интересно, что компания «Хартунг» аффилирована с семьей депутата Госдумы Валерия Гартунга. В самой компании иск объясняют намерением выпускать на своем заводе в Челябинске продукцию под маркой «Победа»: прицепы и полуприцепы, колесную продукцию, запчасти и автокомпоненты. Зачем компании именно этот бренд? Оказывается, бизнесменам нравится, что он вызывает теплые ассоциации.

Однако знакомый с ситуацией источник объясняет это более прозаической причиной: у сторон возник конфликт вокруг поставок на завод «Урал» (принадлежит «Группе ГАЗ») компонентов «Хартунга», и иск является своеобразным инструментом давления.

В «Группе ГАЗ» будут отстаивать свои права в суде. Пресс-служба предприятия отмечает, что бренд неотъемлемо связан с ГАЗом и его наследием, стал легендарным именно как автомобильный бренд. Группа его бережно хранит для новых разработок. Выпускать под ним автокомпоненты просто нелепо и немыслимо.

Юристы поясняют, что суд, теоретически, может удовлетворить заявление истца, если тот докажет заинтересованность в товарном знаке, а правообладатель не сможет подтвердить использование в последние три года. Но вероятность того, что заявитель после оспаривания знака сможет легко зарегистрировать его на свое имя, невелика.

  • Из этого материала вы узнаете про малоизвестные серийные автомобили СССР.
  • За долгую историю автомобилестроения кануло в небытие множество марок. Кроме Победы ГАЗу принадлежит еще и бренд Волга, исчезновение которого многие воспринимают еще более болезненно.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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