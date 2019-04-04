Страшная авария на трассе «Дон»: микроавтобус врезался в фуру

Трагедия произошла в Домодедовском районе Московской области.

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Сегодня рано утром произошла очередная трагедия с участием автобуса. В Домодедовском районе Подмосковья микроавтобус Mercedes-Benz Vito врезался в фуру. В результате ДТП погибло шесть пассажиров, еще двое, включая одного ребенка, серьезно пострадали и были госпитализированы. Микроавтобус направлялся из Тулы в Москву.

Сигнал на пульт МЧС по региону поступил в 6:20. В ликвидации последствий аварии участвовали 12 человек и три единицы техники. Движение по трассе М-4 «Дон» было затруднено.

В ГИБДД начали расследование аварии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса заснул за рулем и допустил столкновение с фурой, двигавшейся в попутном направлении.

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Фото: ГУ МЧС по Московской области

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