Как на парковку втиснуть не 100, а 200 машин (смотрится дико)

В Китае испытывается новый способ парковки, суть которого — размещение машин под углом.

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На одной из парковок Китая проходит интересный эксперимент по увеличению ее вместительности. Авторам проекта удалось припарковать на 24 местах 40 автомобилей, то есть на 67% больше.

Преимущество нового способа парковки состоит в том, что для иной организации не нужно кардинально перестраивать помещение. Монтажные работы ограничиваются установкой терминала по выдаче клиентам карт. Все парковочное пространство просто заполняется автономными платформами, автомобили на которых после заезда размещаются под углом 30%.

Клиент, попадая на парковку, получает карточку, «привязанную» к платформе, которая выкатывается сама навстречу автомобилю. После установки на нее транспортного средства платформа уезжает на свое место и наклоняет свою несущую часть под углом 30%.

В результате размещенные под углом автомобили занимают в два раза меньше места, чем если бы стояли горизонтально. Экономия пространства происходит и потому, что между автомобилями не нужно оставлять место для посадки и высадки пассажиров.

Чтобы забрать автомобиль, его владельцу достаточно предъявить считывающему устройству парковочную карточку, после чего платформа со стоящим на ней автомобилем сама приедет в зону выдачи.

Фото, видео: YouTube

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