Правительство «подсыпало» еще 70 млрд рублей на дороги в регионах

Средства выделены на ремонт мостов, строительство обходов городов и путепроводов, сообщается на сайте Кабмина.

«Утверждено распределение трансфертов в размере 65,824 млрд рублей между 28 субъектами Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и 5 млрд рублей между 15 субъектами Федерации на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в рамках национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, — говорится в сообщении правительства.

Больше других на этот раз получит Самарская область — более 30,9 млрд рублей. Эти средства в 2019–2021 годах понадобятся для строительства транспортного обхода вокруг Тольятти и 3,7-километрового моста через Волгу. Семи субъектам выделят более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.

Еще 12,5 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах.

5 млрд рублей разделят между 15 субъектами Федерации — эти средства пойдут на развитие и модернизацию сети автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

К концу 2024 года планируется довести долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 50,9% — с 43,1% в 2017 году. В городских агломерациях этот показатель должен стать еще выше — 85% (с 42% в 2017-м). А количество аварийно-опасных мест к концу 2014 года нужно снизить в два раза по сравнению с 2017 годом.

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» курирует вице-премьер Максим Акимов.

В рейтинге стран по длине автодорог Россия находится на почетном пятом месте — 1 507 750 км, скоростных из них — 2050 км. Впереди — США, Индия, Китай и Бразилия.

Качество дорог по-прежнему вызывает у автомобилистов много вопросов.



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