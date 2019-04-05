Илон Маск стал беднее на миллиард долларов за две минуты

Из-за рекордного снижения поставок электромобилей котировки акций Теслы обрушились на бирже.

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Американский автопроизводитель электромобилей Tesla — главный актив Илона Маска. В год он становится богаче примерно на 10 млрд долларов за счет этой компании, плюс 3 миллиарда приносит частная космическая компания SpaceX.

Еще недавно казалось, что все проблемы Теслы позади, выпуск Model 3 вошел в рамки производственного процесса и компания начала потихоньку выбираться из кризиса, когда каждую минуту теряла почти 10 тыс. долларов.

Но после отчета за первый квартал на открытии торгов на Нью-Йоркской бирже акции Теслы рухнули на 11%. Связано это было с публикацией отчетности компании, в которой был зафиксирован рекордный спад поставок электромобилей. В январе-марте Tesla поставила 66 тыс. машин трех моделей. Аналитики ожидали продажи на уровне 76 тыс. экземпляров, а за прошлый квартал Tesla продала более 90 тыс. электромобилей. Производство электромобилей снизилось на 10%. В Tesla объяснили причины спада «проблемами с логистикой».

В результате падения котировок Илон Маск за 2 минуты стал беднее на миллиард долларов, подсчитало агентство Bloomber, которое в режиме онлайн следит за состоянием богатейших людей мира.

В течение дня акции немного отыграли, в результате по итогам дня их котировки снизились на 8%, а Маск потерял «всего» 674 млн долларов.

В феврале Tesla Model 3 обогнала по продажам конкурентов по сегменту среднеразмерных седанов (Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса) в Европе.

У Теслы могут возникнуть новые проблемы: американские регуляторы расследуют смертельные ДТП на электромобилях этой марки.

Фото: Actionpress/ТАСС