В США заинтересовались двумя смертельными ДТП c Tesla. На самом деле их больше!

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США объявило, что проводит расследование двух аварий с участием электромобилей Tesla, которые привели к гибели водителей. При этом в зону внимания организации попали и более ранние случаи.

На самом деле аварий с 2016 года произошло уже достаточно, чтобы ставить вопрос о безопасности электромобилей марки Tesla, в особенности когда речь идет еще и об активации систем автопилотирования.

В минувшую пятницу (1 марта) в Делрей-Бич, штат Флорида, произошла авария с автомобилем Tesla Model 3 2018 года выпуска. В отчете полиции говорится, что автомобиль врезался в тракторный прицеп и его крыша была срезана, когда он заехал под прицеп, водитель скончался на месте. В сообщении не указывалось, был ли включен автопилот во время случившегося.

Это уже второе смертельное происшествие с автомобилем Тесла за неделю, которое расследует Национальное управление безопасностью дорожного движения, сообщает Reuters. До этого, 24 февраля, в той же Флориде произошла авария с автомобилем Tesla Model S 2016 года выпуска, когда в результате возгорания аккумуляторной батареи погиб 48-летний водитель, причем обгорел он до неузнаваемости. Аккумуляторная батарея продолжала неоднократно возгораться и после помещения останков автомобиля на тягач.

Начиная с 2017 года NHTSA и NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте) расследуют ряд аварий с автомобилями Tеsla, заостряя внимание на двух основных аспектах: роли в таких ДТП систем помощи водителю Tesla Autopilot и частых случаях возгорания аккумуляторных батарей в электромобилях, включая повторные возгорания.

NTSB также расследует аварию, произошедшую с автомобилем Тесла в январе 2018 года, когда водитель, который, по-видимому, ехал в режиме автопилотирования, врезался в пожарную машину в Калвер-Сити, штат Калифорния. А также аварию в мае 2018 года в штате Юта и аварию в мае 2018 года во Флориде, в результате которой погибли два человека. Расследуется и три более ранних инцидента с Теслой, а также пожар, спровоцированный аккумуляторной батареей Tesla в Калифорнии в августе 2017 года, который очень напоминает случай во Флориде.

NHTSA, как регулятор безопасности автомобилей, может потребовать отзыва машин, если посчитает, что выявленный дефект представляет угрозу безопасности транспортного средства.

Что касается системы автопилотирования, то некоторые водители Tesla хвастают, что они могут продолжительное время не прикасаться к рулю, когда задействован соответствующий режим, но в самой компании Tesla советуют водителям всегда держать руки на руле и при использовании автопилота все же контролировать ситуацию. В Тесле утверждают, что программное обеспечение режима автопилотирования уменьшает общую нагрузку на водителя, система сама рулит, ускоряет и тормозит автомобиль практически в любой полосе, а также автоматически меняет полосу движения на большинстве автомагистралей, чтобы обогнать другие машины или для того, чтобы совершить поворот. Но эту функцию не следует использовать на автомагистралях с очень крутыми поворотами или отсутствующей, стертой или неоднозначной разметкой полос движения.

21 февраля при столкновении с деревом был изуродован до неузнаваемости автомобиль Tesla X. Что стало причиной ДТП — неизвестно, но водитель не пострадал.

В Швеции грозятся на полгода запретить продажи электромобилей Tesla из-за удаленных обновлений программного обеспечения и проблем, связанных с работой автопилота.



Фото: AP/TASS