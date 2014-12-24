Тесла влетела в дерево на 150 км\ч. У водителя нет ни царапины

Травмирована разве что его психика.

Спор о том, насколько безопасны автомобили Tesla, идет уже не первый год. То в них на ровном месте погибают люди из-за ошибки автопилота, то водитель выживает в аварии, врезавшись в дерево на скорости 150 км/ч.

В результате крушения, а назвать иначе эту аварию язык не поворачивается, автомобиль Tesla X был изуродован до неузнаваемости. Более того, столкновение с деревом вызвало пожар. Что стало причиной ДТП — неизвестно. Полиция совместно с представителями компании-производителя автомобиля ведет расследование. Других людей, кроме водителя, в электромобиле не было.

« Столкновени е на высокой скорости может привести к пожару в любом транспортном средстве , а не только в электромобиле» , — прокомментировали возгорание в компании Tesla.

Любопытно не то, куда так спешил водитель в 7 утра, и не то, был ли включен автопилот, или даже почему произошел пожар, а то, что мужчина, сидящий за рулем, совершенно не пострадал. Более того, водитель, являющийся работником компании Tesla, сам выбрался из автомобиля. Чтобы удостовериться в том, что его здоровью ничто не грозит, полицейские отправили мужчину на обследование в больницу, но и там медики не смогли найти у счастливчика сколь-нибудь серьезных травм.

Тем временем власти Швеции всеми правдами и неправдами пытаются запретить продажу автомобилей Tesla на территории страны.

Илон Маск, имеющий к машинам Tesla самое непосредственное отношение, недавно заговорил по-русски, выдав фразу «хаха офигенно». Что заставило его сделать это, читайте и смотрите здесь.

Фото, видео: YouTube