Дальнобойщики получили срок за провоз «Дракулы»

Два перевозчика грузов из Польши попытались перевезти иракского мигранта под проливом Ла-Манш в гробу.

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Два польских дальнобойщика приговорены к 14 месяцам тюремного заключения во Франции за попытку провезти нелегального мигранта в Великобританию, спрятав его в гробу, сообщило в среду радио RTL.

Водители везли партию гробов для похоронного бюро в Лондоне, но на въезде в туннель под Ла-Маншем французские таможенники неожиданно решили проверить груз и обратили внимание, что один гроб заметно тяжелее других. К своему удивлению они обнаружили в нем мужчину, который, по предварительным данным, нелегально прибыл в Европу из Ирака.

Контрабандисты симулировали удивление, уверяя, что они не знали о присутствии нелегала. Но таможенники отметили, что залезть в гроб, не повредив замка на фуре, невозможно, поэтому без помощи водителей тут не обошлось. Мигрант позже признался, что заплатил полякам, чтобы те помогли ему пересечь франко-британскую границу.

Мужчины были осуждены за «помощь в перевозке иностранцев без документов». Причем за это преступление суд вынес максимально строгое из возможных наказаний. А все потому, что суд выявил отягчающее обстоятельство — недопустимо класть живого человека в гроб!

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Фото: AP/TASS