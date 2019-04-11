Медведева призвали приостановить поправки в ГОСТы на дорожные знаки

Парламентарии считают, что сначала необходимо провести тщательное и всестороннее обсуждение обоснованности и, главное, возможных последствий внедрения уменьшенных знаков для безопасности дорожного движения.

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С инициативой отложить внедрение дорожных знаков уменьшенного образца выступили члены фракции ЛДПР: зампред Госдумы Игорь Лебедев и председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Они обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву с просьбой отложить введение новых ГОСТов на дорожные указатели. Кроме того, что выгода от нововведения неочевидна, это еще и ляжет дополнительным бременем на бюджет.

Депутаты пишут, что уже к 1 мая запланировано официальное закрепление уменьшенных знаков в ГОСТе, а между тем в экспертном сообществе продолжаются серьезные дискуссии относительно практической целесообразности данных нововведений.

Сторонники нововведений считают, что это улучшит архитектурно-эстетический облик городов и сэкономит средства на изготовление знаков.

Однако парламентарии убеждены, что в вопросах, связанных с безопасностью, спешить нельзя. Нет объективных медицинских доказательств, что водители так же хорошо смогут воспринимать знаки уменьшенного формата, как нынешние. Особенно это касается запрещающих знаков и указателей приоритета движения.

Нет также публичной информации о том, как повлияет уменьшение размера знаков на их видимость из-за особенностей дорожно-уличной сети. Например, если обзор загораживает листва деревьев, опоры городского освещения и пр. Не получится ли непреднамеренных нарушений правил дорожного движения в связи с этим?

Вот и ГИБДД не особо нравятся эти нововведения, пишут депутаты. Так, через суд было опротестовано решение ЦОДД Москвы о применении «неформатных» знаков в одном из административных округов города. Госавтоинспекция, помимо прочего, приводит данные о росте числа ДТП по этой причине.

Депутаты предлагают особо важные знаки сохранить в нынешнем размере. Это указатели типа «уступи дорогу», «проезд запрещен» и т.д. Кроме того, считают излишним менять уже установленные знаки, уменьшение которых, возможно, и не приведет к росту аварийных ситуаций, но при декларируемой экономии обернется еще большими затратами. Указатели по новому ГОСТу, если уж устанавливать, следует делать исключительно в местах благоустройства территорий, не меняя огульно старые знаки, а лишь при необходимости обновляя их по мере развития улично-дорожной сети.

В целом вопросов возникает много, и пока на них нет ответа, предлагается приостановить внедрение поправок в существующие ГОСТы, чтобы дополнительно изучить возможные негативные последствия.

Установка уменьшенных знаков уже наделала много шума: она привела к спору между Госавтоинспекцией и столичным Центром организации дорожного движения.

Хотя ранее эксперимент с уменьшенными и совмещенными знаками, проходивший в пяти крупных городах, был признан успешным.

Фото: АГН «Москва»