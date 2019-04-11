Межрегиональный общественный центр «За безопасные дороги» опубликовал очередной рейтинг регионов.

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От региона к региону ситуация с безопасностью дорог сильно разнится. Причем в лидерах очередного рейтинга МОЦ «За безопасность российских дорог» оказалась не благополучная Москва.

Первое место занимает Томская область, индекс безопасности которой составил 1,05 (чем меньше, тем лучше). В МОЦ отметили, что местные власти активно занимаются дорогами в сельских поселениях. Ежегодно на это выделяется 500 млн руб. В регионе запрещен принцип ямочного ремонта, введен девятиуровневый контроль качества. В прошлом году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» Томская область направила 1,49 млрд рублей.

В МОЦ «За безопасные дороги» отмечают, что состав так называемой «зеленой зоны» с удовлетворительной дорожной безопасностью остался прежним. Из нее «вылетела» Владимирская область, потеряв в рейтинге сразу семь позицией из-за увеличения аварийности почти втрое.

В «желтой зоне» находятся регионы с недостаточной дорожной безопасностью. Наибольший прогресс показала Ленинградская область, улучшив свое положение в рейтинге на четыре позиции. В МОЦ ответили, что в дорожную инфраструктуру региона было инвестировано 8,6 млрд рублей.

«Красная зона» с высокой дорожной опасностью осталась в прежнем составе. Замыкает рейтинг Челябинская область. Здесь было выявлено неэффективное расходование дорожного фонда. В Крыму нормативным требованиям не соответствует порядка 4800 км из 6129,3 км дорог регионального и межмуниципального значения.

По словам экспертов центра, реальное снижение смертности на дорогах можно будет увидеть не ранее 2024 года, когда завершится программа «Безопасные и качественные дороги».

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