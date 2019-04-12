Европа без Лады: АВТОВАЗ прекращает поставки, но обещает вернуться

Жесткие экологические требования ставят вне закона продукцию волжского автогиганта. Но он обещает вернуться!

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В этом году в Европе вступают в силу экологические требования к транспортным средствам Евро-6+, ставящие продукцию АВТОВАЗа вне закона. Поэтому предприятие прекратит поставки Лад в Западную Европу.

«В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время», — говорится в сообщении российского автогиганта.

Но окончательно покидать европейский рынок АВТОВАЗ не намерен. По словам вице-президента по маркетингу Яна Птачека, завод вернется в Европу уже с новой моделью, которая будет разработана совместно с партнерами по альянсу. Когда это произойдет и что это будет за модель, не уточняется.

В 2018 году АВТОВАЗ поставил на экспорт 38 тысяч автомобилей, что на 57% больше, чем годом ранее. Впрочем, основными рынками сбыта по-прежнему остаются Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

Фото: AutoBild