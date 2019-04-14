Топ-5 направлений для путешествий на арендованном автомобиле

Выявлены самые популярные места, куда российские путешественники предпочитают ездить на арендованных автомобилях.

Материалы по теме Кругосветка на электромобиле за 300 баксов и три года

Автомобильные путешествия по России набирают популярность. Они позволяют не придерживаться четкого графика и отклоняться с маршрута, а также брать с собой в дорогу все, что угодно, и кого угодно.

Новое исследование, проведенное специалистами онлайн-сервиса по аренде автомобилей от частных лиц Rent-A-Ride, выявило пять самых популярных направлений для автопутешествий. Также были определены автомобили, которые чаще других арендуются для дальних поездок. Всего было обработано более 60 тыс. запросов за последний год, часть которых — это бронь автомобилей на предстоящее лето.

На пятом месте рейтинга оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Чаще всего на арендованных автомобилях туда совершаются бизнес-поездки и короткие путешествия на выходные. Средняя продолжительность поездки составляет от 3 до 5 дней, за которые путешественники проезжают в среднем по 1,5–2 тыс. километров.

Четвертое место досталось городам Золотого кольца России, самыми часто посещаемыми из которых стали Ярославль, Владимир и Суздаль. На путешествия по Золотому кольцу тратится в среднем один-четыре дня, а пробеги составляют от 500 до 1000 километров.

На третьем месте — Прибалтика и ее культурный центр Таллинн. Поездки туда занимают от 5 до 10 дней, в течение которых путешественники проезжают от 2300 до 2900 километров.

Второе место досталось Крыму. Чаще россияне туда ездят всей семьей и тратят на путешествие на солнечный полуостров от 6 до 14 дней. Поездка в Крым на автомобиле удобна тем, что позволяет в течение отдыха перемещаться по полуострову, осматривая его достопримечательности и отдыхая на разных пляжах. В итоге средний пробег достигает 4000 километров.

Самым же популярным направлением для путешествий на арендованном автомобиле стал юг Краснодарского края, включая Абхазию. Как и в случае с Крымом, на поездки сюда тратится от 6 до 12 дней, а средний пробег составляет от 3600 до 4000 километров.

Самым частым арендуемым для путешествий автомобилем стал Kia Rio. На втором месте находится Volkswagen Polo. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris. Популярностью также пользуются Skoda Octavia, Toyota Camry и Renault Duster. Среди минивэнов, подходящих для путешествий лучше других автомобилей, большей популярностью пользуются Hyundai Starex, Mercedes-Benz Vito, Ford S-Maх и 7-местная Lada Largus.

Направление Средняя длительность поездки Цели поездки Средний километраж пробега Наиболее востребованные автомобили и стоимость их аренды в сутки, руб. Курорты Краснодарского края (от Сочи до Анапы, включая Абхазию) 6–12 дней Семейный отдых, путешествие, горные лыжи 3200–4000 Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo: 1,5–1,6 тыс. Ford S-Max: 2 тыс. Lada Largus: 1,5–1,7 тыс. Hyundai Starex: 4 тыс. Mercedes-Benz Vito: 6 тыс. Крым 6–14 дней Семейный отдых, путешествие 3000–3600 Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo: 1,5–1,6 тыс. Ford S-Max: 2 тыс. Lada Largus: 1,5–1,7 тыс. Hyundai Starex: 4 тыс. Mercedes-Benz Vito: 6 тыс. Прибалтика 5–10 дней Путешествие 2300–2900 Hyundai Solaris, VW Polo: 1,5–1,6 тыс. Skoda Octavia: 2–2,3 тыс. Ford S-Max: 2 тыс. Hyundai Starex: 4 тыс. Золотое кольцо России 1–4 дня Путешествие 500–1000 Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo: 1,5–1,6 тыс. Toyota Camry: 3,5–3,8 тыс. Hyundai Starex: 4 тыс. Санкт-Петербург и окрестности 3–5 дней Бизнес, путешествие, выходные 1300–1800 Kia Rio, VW Polo: 1,7–1,8 тыс. Skoda Octavia: 2–2,3 тыс. Renault Duster: 2,6 тыс. Hyundai Starex: 4 тыс.

Путешествовать на электромобиле оказалось намного дешевле, но для поездок на таком автомобиле нужно гораздо больше времени.

Недавно был совершен самый длинный автопробег через Антарктиду. Этот рекорд установил Валдис Пельш.

Фото: Александр Хлынов/«За рулем»