Внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа устроил смертельное ДТП

Егор Ляченков не остановился по требованию сотрудников полиции, после чего началась погоня.

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Сотрудниками полиции был задержан 19-летний внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа и почетного жителя города Тольятти Егор Ляченков. Он управлял прокатным автомобилем не имея водительских прав.

«Сотрудники 5-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 19-летнего москвича по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека», — сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

На западе Москвы инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль каршеринговой компании, который ехал с превышением скорости. Водитель этого Mercedes—Benz проигнорировал законное требование полицейских остановиться, после чего началась погоня, закончившаяся смертельным ДТП, попавшим на видео.

«На пересечении Университетского проспекта и Университетской площади автомобиль не остановился на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки Хенде. В результате происшествия 22-летний водитель автомобиля Хенде от полученных травм скончался на месте», — рассказали в полиции.

Егор Ляченков был в автомобиле не один. С ним в машине находилась 17-летняя девушка, которая в результате аварии получила перелом руки и была доставлена в больницу. Сам Егор не пострадал, но известно, что от проведения медицинского освидетельствования он отказался.

За рулем прокатного автомобиля внук бывшего вице-президента АВТОВАЗа оказался, воспользовавшись чужим аккаунтом, так как сам не имеет водительских прав.

По факту смертельного ДТП против Егора возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Молодой человек заключен под стражу.

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Фото: АГН «Москва»

Видео: УИиОС ГУ МВД России по Москве