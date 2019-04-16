В России появятся платные перекрестки

По мнению авторов инициативы, это заставит водителей тщательнее продумывать маршруты в час пик.

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С инициативой сделать проезд по некоторым перекресткам платным выступили представители Национальной технологической инициативы «Автонет».

По мнению ее авторов, это заставит водителей более тщательно планировать свои маршруты и время поездок.

В «Автонете», пишет РИА Новости, опираются на эксперимент в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на десять процентов, содержание углекислого газа упало на 14%.

Первый платный перекресток должен появиться в следующем году в рамках проекта «Умный город». Сейчас выбирается город, где его могут организовать. Им может стать Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

По словам представителей «Автонета», негативный эффект от пробок для экономики может составить 4–15% ВВП. Заторы приводят к расходу топлива, дополнительной амортизации транспорта, помехам в рабочем графике.

С марта камеры начали фиксировать выезд транспорта на загруженный перекресток.

В Москве стараются разгрузить загруженные круговые развязки с помощью «турбоперекрестков».

Фото: DPA/ТАСС