BMW «припарковали»... на березе. И такое бывает!

В полицию поступила информация, что на одной из улиц машина висит на дереве. И это оказалось правдой.

Необычное событие произошло в польском городке Януве Любельском. Сотрудники местной полиции получили информацию, что на одной из улиц машина висит на дереве. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили, что BMW действительно находится на стволе дерева под углом приблизительно 45 градусов. Со стороны это выглядело так, будто автомобиль пытался залезть на березу.

Выяснилось, что управлял машиной 21-летний молодой человек, как потом оказалось, в его крови было порядка 1,5 промилле алкоголя. Пьяный водитель потерял контроль над машиной, и она врезалась в дерево. Интересно в этой ситуации то, что на трезвую голову сотворить такой трюк было бы сложно, а вот спьяну — пожалуйста. Кроме водителя в машине находилось еще трое молодых людей, 17, 18 и 20 лет. Все получили ранения и прямиком отправились в больницу. Но всем троим, можно сказать, повезло, ранения оказались несмертельными, часто столкновения с деревом приводят к трагическому финалу.

Теперь водителю придется отвечать за управление автомобилем в состоянии опьянения и за аварию.

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Фото: Fecebook