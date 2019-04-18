Пироман поджег 13 автомобилей, прежде чем его задержали

Человек с явно нездоровой психикой ходил по улице с канистрой, поливал бензином и поджигал автомобили. Прохожие боялись к нему подойти.

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Странное происшествие случилось в Эдмонтоне (Канада). 22-летний Малис Саттон поджег более десятка различных транспортных средств.

На видео, снятом телефоном, видно, как Саттон делает угрожающие жесты, держа в руках канистру с бензином и что-то вроде зажигалки. Несмотря на видимую опасность, прохожие пытаются его задержать, но у них ничего не выходит: Саттон приближается к Ford Escape, плещет бензин на капот, поджигает кроссовер и идет по улице дальше.

Он входит в ближайшее кафе Starbucks, за ним бежит мужчина в цветастой рубашке, ему удается уложить пиромана на пол и удерживать до приезда полиции.

Полиция сообщила, что в тот вечер Саттон поджег 13 автомобилей, большинство из которых были припаркованы. Во время инцидента никто не пострадал, но Саттону предъявлен длинный список обвинений, включая поджог имущества (ущерб) и угрозу человеческой жизни.

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Видео: YouTube