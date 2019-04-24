Российская молодежь соревнуется в автомногоборье

Всероссийское первенство по юношескому автомногоборью впервые проходит в Свердловской области.

Соревнования по молодежному автомногоборью проходят с 23 по 26 апреля в спортивном комплексе «Курганово», в них принимают участие более 200 человек из 46 регионов России. Это юноши и девушки от 14 до 17 лет, которые представляют 47 команд. Все ребята воспитанники юношеских автомобильных школ, члены молодежных автомотоклубов, представители общественных объединений и организаций. Всероссийское первенство по юношескому автомногоборью проходит уже в шестой раз, но впервые — на Среднем Урале.

На соревнованиях молодые люди сдадут теоретический экзамен по правилам дорожного движения и покажут навыки оказания первой помощи. В практическом блоке состязаний — фигурное вождение автомобиля и замена колеса на скорость. В качестве развлечений участникам предложат экскурсии в музей автомобильной техники, увлекательные квесты, лекции и кинопросмотры.

Организаторы первенства: Министерство просвещения Российской Федерации и Госавтоинспекция МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности». Информационными спонсорами стали издательство «За рулем» и компания Continental.

И.о. начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов отметил, что навыки безопасного вождения, которые приобретаются в юношеском возрасте, остаются на всю жизнь. Это поможет будущим автомобилистам безопасно вести себя на дороге, просчитывая ситуации заранее, а пешеходам — лучше понимать текущую ситуацию на проезжей части и правильно реагировать. Кроме того, молодежь привлекается к занятиям автомобильным спортом.

В последний день соревнований, 26 апреля, пройдет круглый стол с участием руководства Минпросвещения России, ГУОБДД МВД России, региональных органов исполнительной власти, общественных объединений, экспертов в сфере безопасного движения, педагогов и тренеров юношеских автошкол и самих участников первенства.

Фото: 66.мвд.рф и и информационный портал Свердловской области