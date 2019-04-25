Улыбайтесь, вас снимают: кражу на дороге «застукал» видеорегистратор

Современным воришкам существовать становится все труднее — кругом видеокамеры! Не повезло и очередному охотнику за чужим имуществом.

Благодаря камере видеорегистратора, как в этом случае, воришка не избежит наказания, а еще лет десять назад найти его было бы гораздо сложнее. Эта кража произошла в Хейуорде (США, штат Калифорния). Видео было записано одним из участников дорожного движения, который, опубликовав ролик в соцсетях, собирался отослать копию и дорожникам.

Мы видим, что в месте ремонта дороги припаркован автомобиль дорожной службы. На борту у него дорогостоящее оборудование. Мимо проезжает белый Nissan, из него выпрыгивает человек в белой футболке и хватает в буквальном смысле то, что плохо лежит. Рядом нет ни одного рабочего, который мог бы помешать краже. Конечно, это безобразие, что оборудование хранится так небрежно, но кто же мог подумать, что преступники настолько обнаглеют, что совершат кражу вот так, средь бела дня на оживленной дороге!

Качество съемки довольно четкое, поэтому легко можно идентифицировать и самого воришку, и автомобиль, и даже время совершения преступления. Украл он, похоже, бензопилу, но в любом случае понятно, что это дорогостоящий инструмент.

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Видео: YouTube