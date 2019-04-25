Десяток кобр в центре города: странный поступок водителя Мерседеса

Произошло это в Таиланде, в самом центре Бангкока в час пик.

Мужчина в возрасте 30–40 лет устроил настоящий хаос, припарковав свой черный Мерседес посреди дороги. Ветровое стекле он закрыл фотографиями покойного тайского короля и иконами, а потом высыпал желтые лепестки цветка на машину и на землю. После этого вытряхнул на мостовую большой клубок живых кобр и начал преследовать с ними пешеходов в 18.25 по местному времени.

Люди стали разбегаться врассыпную, а мужчина достал тесак и начал им размахивать.

Он успел отрезать головы нескольким кобрам и сильно порезаться, прежде чем находившиеся неподалеку полицейские вышли на середину улицы и задержали его, сообщает РИА «Новости». Есть подозрение, что часть змей все же расползлись по окрестностям.

Змеи в Таиланде водятся, но появление такого большого количества в туристическом месте города шокировало не только прохожих и автомобилистов, но и полицию.

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Видео: YouTube

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