Десяток кобр в центре города: странный поступок водителя Мерседеса

Мужчина в возрасте 30–40 лет устроил настоящий хаос, припарковав свой черный Мерседес посреди дороги. Ветровое стекле он закрыл фотографиями покойного тайского короля и иконами, а потом высыпал желтые лепестки цветка на машину и на землю. После этого вытряхнул на мостовую большой клубок живых кобр и начал преследовать с ними пешеходов в 18.25 по местному времени.
Люди стали разбегаться врассыпную, а мужчина достал тесак и начал им размахивать.
Он успел отрезать головы нескольким кобрам и сильно порезаться, прежде чем находившиеся неподалеку полицейские вышли на середину улицы и задержали его, сообщает РИА «Новости». Есть подозрение, что часть змей все же расползлись по окрестностям.
Змеи в Таиланде водятся, но появление такого большого количества в туристическом месте города шокировало не только прохожих и автомобилистов, но и полицию.
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Видео: YouTube
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