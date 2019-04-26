Какие только курьезные случаи не происходят на дороге: в этот раз удивлены были даже сотрудники органов правопорядка — машину задержали, а водителя в ней не оказалось!

Этот нарушитель оказался прямо-таки спортсменом! Нижегородские госавтоинспекторы дежурили на пересечении Московского шоссе и Кузбасской улицы, когда их внимание привлекла отечественная «десятка», водитель которой совершал странные маневры и создавал опасные ситуации на дороге.

Инспекторы попытались остановить автомобиль, но водитель их требования проигнорировал. Началась погоня. Настигнуть лихача удалось только на улице Коминтерна, когда он врезался в другой автомобиль. Сотрудники ГИБДД сначала не обнаружили в салоне людей, но потом поняли, что водитель прямо из салона перебрался в багажник, пытаясь от них спрятаться.

Нарушителем оказался 20-летний житель Новгородской области, который никогда не имел водительских прав, а номера на автомобиле были подложные.

Только во время погони он несколько раз нарушил ПДД: проехал на красный, по встречке, не говоря уже о превышении скорости. Всего на молодого человека было составлено 14 протоколов о правонарушениях. Проходить медосвидетельствование парень отказался, и теперь ему предстоит провести под арестом 15 суток.

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Видео: YouTube