Форд заехал в супермаркеты: теперь он изобретает тележки!

Этому не учат в автошколах: куда на самом деле надо смотреть за рулем

Многоступенчатая и многострадальная реформа автошкол идет в России уже несколько лет. А улучшений не видно: молодые водители — и то не все! — умеют следить только за другими машинами. Такой подход таит опасность и для них, и для окружающих.