Форд заехал в супермаркеты: теперь он изобретает тележки!

Ford продолжает оснащать автомобильными системами безопасности окружающие нас вещи. В этот раз инженеры занялись супермаркетной тележкой для продуктов, которую оснастили автоматической системой торможения.
Нововведение позволяет тележке самостоятельно тормозить перед препятствиями, даже если ее продолжает толкать, например, заигравшийся в магазине ребенок. Это происходит достаточно часто, подтверждением чему является множество видеороликов, появляющихся в Сети, в которых дети балуют с тележками, пока их родители заняты выбором продуктов или проблемами второго ребенка.
«Родителей часто приводит в ужас перспектива похода в супермаркет с детьми, поскольку взрослые хотят быстро сделать дела, а малыши хотят играть. Детям нравится копировать взрослых и экспериментировать с новыми действиями, которые они берут под свой контроль. Когда они толкают тележку, им кажется, что они за рулем автомобиля, а длинные и широкие проходы в супермаркетах становятся гоночной трассой», — объясняет поведение детей эксперт по воспитанию Танита Кэри.
Чтобы предотвратить нежелательные столкновения тележки с окружающими людьми и предметами, ее оснастили аналогом системы помощи водителю Pre-Collision Assist, состоящим из датчика типа парктроника, аккумулятора и тормозного механизма. Благодаря этому тележка распознает людей и другие преграды, тормозя самостоятельно за мгновение до вероятного столкновения.
Пока тележка с системой автоматического торможения является лишь прототипом, созданным в рамках проекта Ford Interventions, демонстрирующим, как автомобильные технологии можно применять в повседневной жизни.
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Фото: Ford
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