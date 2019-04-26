Новый Porsche Taycan: испытания под шильдиком Mercedes-Benz

Испытания новой модели Porsche, которую раскупили за год до ее появления, подходят к концу.

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Работа над первой в истории Porsche полностью электрической моделью продолжается. Сегодня в Сети появились новые шпионские фотографии испытываемого автомобиля, на котором почти не осталось камуфляжа.

Внешне автомобиль очень похож на концепт Porsche Mission E. В дизайне есть, конечно, некоторые расхождения, но общие черты и размер модели кажутся идентичными.

На задней части прототипа Porsche приклеен странный логотип, который, вероятно, должен вводить в заблуждение, что перед вами Mercedes—Benz. Для придания большей схожести задние же фонари обклеены красными лентами, сквозь них просматривается оригинальная оптика машины. Примечательно, что при этих ухищрениях испытатели отказались от поддельных выхлопных труб, которыми прототип был оснащен прежде.

Серийную версию Taycan компания Porsche должна представить уже в сентябре, а ее продажи на ряде рынков начнутся до конца года. По предварительной информации, мощность автомобиля, оснащаемого двумя электродвигателями, составит более 600 л.с., а его аккумуляторная батарея позволит проезжать на одной зарядке более 500 километров.

В течение первого года производства немецкая компания планирует выпустить не менее 20 тысяч экземпляров Porsche Taycan. К слову, все они уже проданы по предзаказам. В 2020 году должна появиться еще одна версия электромобиля — универсал Sport Turismo.

В России начался прием заказов на новый Porsche Cayenne Coupe. Первые экземпляры этого кросс-купе поступят в мае.

Недавно компания Porsche выпустила новое поколение легендарного 911-го. О том, каким получился автомобиль, читайте здесь.

Фото: TaycanForum