Парковщики будут писать на видео каждый свой шаг

16 простых упражнений для здоровья. Прямо за рулем Не только профессиональным водителям приходится проводить много времени за рулем. Многие путешествуют на автомобилях, да и просто поездка в соседнюю область или регион может занять много времени, особенно учитывая повсеместный ремонт дорог и пробки. «За рулем» рассказывает, как провести это время с пользой для здоровья. 8 вкусных штук, которые опасно есть (и пить) за рулем И еще четыре таких, которые можно и нужно! Невидимки на дороге: когда до беды остается 50 метров В прошлом году на дорогах России погибло 5299 пешеходов и пострадало 47 144. «За рулем» предлагает простую задачку. Ответите верно — возможно, спасете чью-то жизнь.