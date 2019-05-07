Парковщики будут писать на видео каждый свой шаг

Материалы по теме90-е возвращаются: теперь парковщики стреляют в водителей
Видеорегистраторы должны помочь инспекторам Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) и контролерам в городском транспорте разрешать спорные ситуации. Нововведение позволит контролировать деятельность самих работников, а также фиксировать поведение нарушителей.
«Более 1,5 тыс. мобильных видеорегистраторов помогают в работе инспекторам МАДИ, АМПП и контролерам. Устройствами фотовидеофиксации оснащен весь кадровый состав. Эти приборы помогают в решении спорных ситуаций, гарантируют контроль и качество работы, а также повышают ответственность не только сотрудников, но и пассажиров. Кроме того, видеорегистраторы нередко фиксируют поведение нарушителей и помогают детально разобрать и объективно решать спорные вопросы. Так, подобными устройствами оснащены все пешие инспекторы и сотрудники службы эвакуации АМПП», — приводит АГН «Москва» объяснение заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Заместитель мэра рассказал, что видеофиксация ведется также инспекторами МАДИ, которые занимаются выявлением фактов нарушения правил парковки (в зоне действия запрещающих знаков или на газонах), в том числе водителями такси. Видеорегистраторы выданы и контролерам на городском транспорте.
- С другими материалами рубрики «Дороги» можно ознакомиться здесь.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Читать комментарии