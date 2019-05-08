Автомобиль сбил колонну двухлетних детей. Просто кошмар

В результате наезда пострадали 11 детей и трое воспитателей. Еще два ребенка скончались на месте.

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Сегодня утром в Японии автомобиль, которым управляла женщина, совершил наезд на вышедших на прогулку детей в возрасте от двух до трех лет.

Дети шли организованной колонной под присмотром трех воспитателей, когда в них врезался автомобиль, потерявший управление. За секунду до трагедии он столкнулся с другой машиной. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Один мальчик и одна девочка от полученных травм скончались на месте. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали 13 человек: 11 детей и двоих воспитательниц. Третья воспитательница в госпитализации не нуждалась.

Известно, что два ребенка находились в очень тяжелом состоянии, но они уже пришли в сознание, сообщает японское информационное агентство Киодо.

Водители обеих машин, 52-летняя Фумико Шинтате и 62-летняя Мичико Шимомия, были арестованы на месте происшествия. По словам полицейских, автомобили столкнулись во время совершения одним из них поворота направо. Другая машина протаранила ее посреди перекрестка (напомним, что при левостороннем движении правые повороты совершаются путем пересечения перекрестков). Ударом один из автомобилей отбросило на группу детей, которые вместе с воспитателями ждали разрешающего переход дороги сигнала светофора.

Перекресток, на котором произошла авария, находится в 200 метрах от их дошкольного учреждения. По словам местных жителей, дети с воспитателями часто гуляют в этом районе, который отличается достаточно плотным трафиком.

В данный момент обеих водителей столкнувшихся машин допрашивают в полиции, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

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Фото: ИА Киодо